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08:32, 05 августа 2020

По данным американского Университета Хопкинса количество погибших от коронавируса в мире превышает 700 тыс человек

По данным американского Университета Джонса Хопкинса количество погибших от коронавируса во всем мире превышает 700 тысяч человек. Больше всего летальных исходов в США.
Соединенные Штаты лидируют и по количеству инфицированных — почти 5 миллионов человек. Далее следуют Бразилия, Индия и Россия.



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