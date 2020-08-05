По данным американского Университета Хопкинса количество погибших от коронавируса в мире превышает 700 тыс человек

По данным американского Университета Джонса Хопкинса количество погибших от коронавируса во всем мире превышает 700 тысяч человек. Больше всего летальных исходов в США.

Соединенные Штаты лидируют и по количеству инфицированных — почти 5 миллионов человек. Далее следуют Бразилия, Индия и Россия.