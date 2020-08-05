Пресненский суд Москвы должен приступить к рассмотрению по существу дела актера Михаила Ефремова

Его считают главным виновником ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек. Сам Ефремов в первые дни после аварии сказал, что готов понести наказание. Но защита посчитала признание вины преждевременным, сказал его адвокат Эльман Пашаев.

Сам Пашаев намерен просить судью. Елену Абрамову перенести сегодняшнее заседание, поскольку он занят в другом процессе. Также Пашаев говорил, что намерен просить разрешения вести видеотрансляцию процесса.

В свою очередь адвокат потерпевших по этому делу Александр Добровинский сказал «Эху», что не возражает против открытого процесса.

Ранее адвокат Добровинский рассказал, что семья погибшего в аварии с Ефремовым не приняла извинения и отказалась от предложенной актером материальной помощи.