Следователи проводят обыск в квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского

Возбуждено уголовное дело, однако каких-либо подробностей источник агентства «Интерфакс» в силовых структурах не сообщает. Сам Солощанский подтвердил журналистам, что к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время его телефон не доступен. До 2011 года компания «Интеко» принадлежала супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батуриной. Лужков скончался в конце прошлого года.