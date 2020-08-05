Следователи проводят обыск в квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского

Возбуждено уголовное дело, однако каких-либо подробностей источник агентства «Интерфакс» в силовых структурах не сообщает. Сам Солощанский подтвердил журналистам, что к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время его телефон не доступен. До 2011 года компания «Интеко» принадлежала супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батуриной. Лужков скончался в конце прошлого года.
2020-08-05T08:03:04+03:00
2020-08-05T08:10:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:03, 05 августа 2020
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