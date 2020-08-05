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08:02, 05 августа 2020

Почти 80 человек погибли в результате взрыва в столице Ливана

Город объявили зоной бедствия.

Из-за нарушений правил безопасности на складе, где хранились 2750 тонн нитрата аммония — это материал, который используют при изготовлении бомб, в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным министерства здравоохранения Ливана пострадали порядка четырёх тысяч человек, а скончались как минимум семьдесят восемь. Как передаёт агентство ТАСС, городские больницы сейчас переполнены, и тех раненых, которым не требуется операция, будут свозить в отели.

Тем временем премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил, что пока что ущерб от взрыва оценить тяжело, добавив, что в Бейруте сейчас много пропавших без вести. Глава правительства пообещал, что произошедшее не останется безнаказанным:

«Виновные и ответственные за это люди понесут наказание. Это наша обязанность перед погибшими и ранеными. Это наш национальный долг»

В свою очередь Верховный совет обороны Ливана посоветовал премьер-министру ввести в столице чрезвычайное положение на две недели и организовать специальный фонд для получения пожертвований из других стран. О готовности помочь Бейруту уже объявили во Франции, Катаре, Кувейте, Ираке и Мексике.

Также РБК сообщает, что в результате взрыва пострадала сотрудница российского посольства в Бейруте. Сотрудник представительства сказал агентству, что «она получила незначительные повреждения из-за осколков разбитого стекла» и её жизни ничего не угрожает.



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