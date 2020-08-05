Мэрия Улан-Удэ, как пишет интернет-издание «Тайга.Инфо», хочет купить автобусы с цитатами Владимира Путина

Однако высказывания, которые хотят разместить на машинах, в выступлениях президента журналистам найти не удалось. Документы на закупку 4 десятков автобусов размещены на сайте госзакупок. Согласно конкурсным условиям, каждый автобус будет стоит более 4,5 млн. рублей.