Мэрия Улан-Удэ, как пишет интернет-издание «Тайга.Инфо», хочет купить автобусы с цитатами Владимира Путина

Однако высказывания, которые хотят разместить на машинах, в выступлениях президента журналистам найти не удалось. Документы на закупку 4 десятков автобусов размещены на сайте госзакупок. Согласно конкурсным условиям, каждый автобус будет стоит более 4,5 млн. рублей.
2020-08-05T07:38:15+03:00
2020-08-05T07:38:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:38, 05 августа 2020
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