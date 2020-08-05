Жертвами взрыва в Бейруте стали почти 80 человек

Около 4 тысяч, по данным министерства здравоохранения Ливана, получили травмы. Столица страны объявлена районом бедствия. В городе вводится на две недели режим чрезвычайного положения, сказали представители Высшего Совета обороны Ливана. Премьер-министр страны Хасан Диаб назвал случившееся катастрофой: «Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание».

По данным властей, в морском порту взорвались несколько тысяч тонн аммиачной селитры, которая хранилась несколько лет. Ее конфисковали на одном из кораблей.

Взрыв в Бейруте, по данным местного телеканала LBCI, произошел во время сварки в ангаре, где хранилась селитра. Там чинили дверь, которая не запиралась. Через зазор можно было спокойно пробраться внутрь склада, рассказал источник телеканала. В результате из-за сварки вспыхнули взрывчатые вещества. Такую версию ЧП, по данным журналистов, обсуждал совет обороны Ливана.