Власти Чечни вернули из Москвы около 100 молодых людей и заставили их извиниться за «недостойное поведение»

Как следует из репортажа республиканского телеканала «Грозный», чиновники решили их отправить на некие «самые грязные работы».

Возвращенных в Чечню молодых людей в сюжете, вышедшем в эфир государственной телекомпании, называют «правонарушителями, аптечными наркоманами и мошенниками». Пообщаться с ними решили советник главы республики Рамзана Кадырова Адам Делимханов, глава регионального МВД и еще ряд высокопоставленных чиновников. При этом пригласили и родственников, чтобы рассказать, чем, по мнению администрации, занимается молодежь в Москве под предлогом работы и учебы.

В репортаже поясняется: поведением и моральным обликом чеченцев занимаются власти вне зависимости от того, где уроженцы республики находятся. Делимханов же, не объяснив, в чем именно виноваты задержанные, сказал, что каждого из них заберет полиция и вместе с жителями будет контролировать их образ жизни. Его слова перевело интернет-издание «Кавказский узел». Некоторые из возвращенных молодых людей на камеру раскаялись и утверждали, что в порицании властей не было ничего несправедливого.

Это далеко не первый случай, когда жители Чечни публично извиняются за свои поступки. В октябре 2018 года Кадыров жестко отреагировал на действия уроженца региона, бросившего в Москве жестяную банку в людей со словами «Ахмат – сила». По требованию главы республики он вернулся, и после извинений его направили на уборку улиц.