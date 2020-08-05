Мосгорсуд сегодня решит вопрос о продлении срока домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви

Ранее защита американца просила суд смягчить условия домашнего ареста.

Прежде установленный срок меры пресечения истекает 13 августа. Адвокаты основателя фонда ранее просили суд разрешить американцу ежедневные прогулки, так как он страдает от онкологического заболевания. До этого было известно лишь о том, что весной инвестор перенес операцию на бедре. Дело против основателя Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года после жалобы акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за списание кредита «Первого коллекторского бюро» в 2,5 млрд в обмен на акции люксембургского фонда IFTG. Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК. Экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда рублей.

Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.