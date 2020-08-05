Несколько тысяч тонн аммиачной селитры взорвались в порту Бейрута, говорят ливанские власти

По словам президента страны Мишеля Ауна, это был груз, который несколько лет назад конфисковали таможенники с одного из кораблей. Жертвами взрыва стали почти 80 человек, около 4 тысяч получили травмы. Очевидцем случившегося стал корреспондент ВВС Рами Рухаем:

«Я не был прямо на месте происшествия, но я услышал оглушительный взрыв. Перед этим я почувствовал, как задрожала земля. Я спросил у людей, нужно ли бежать, они ответили, что нет. Я спросил: «Вы чувствуете то же, что и я?» Затем мы услышали взрыв. Я никогда прежде не слышал ничего подобного. Он был просто оглушительным».

Российское посольство в Ливане не располагает данными о пострадавших в результате взрыва в Бейруте россиянах. Об этом «Эху» сказал пресс-атташе Дмитрий Лебедев.

В Бейруте, как рассказал глава города, повреждения в результате взрыва получила почти половина зданий.

В Ливане сегодня объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.