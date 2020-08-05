Следствие намерено установить заказчика преступления против журналиста Ивана Голунова, заверяет его защита

По словам адвоката Сергея Бадамшина, поиск заказчика не прекратился. Ранее адвокат одного из обвиняемых бывших полицейских сказал агентству ТАСС, что следствие не ищет и не пыталось найти заказчика. По версии сотрудников СК, оперативники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, и получить благодарности и поощрения.