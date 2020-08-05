День траура объявлен сегодня в Ливане

Это связано с трагедией, которая произошла накануне в морском порту Бейрута. В результате взрыва, по последним данным, погибли почти 80 человек, около 4 тысяч получили травмы. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. Грохот слышали жители Кипра, острова в 200 км от побережья Ливана. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение более 2,5 тысяч тонн аммиачной селитры. Этот груз был конфискован на одном из кораблей несколько лет назад. Глава правительства заверил, что добьется привлечения к ответственности всех причастных к этой трагедии.