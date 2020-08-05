Американские военные вопреки мнению президента Дональда Трампа не считают взрыв в Бейруте нападением

Источники телеканала CNN в Пентагоне говорят, что до сих пор не было никаких признаков того, что случившееся в ливанской столице является атакой. Они также затруднились объяснить, что имел в виду глава Белого дома. Трамп утверждал, что общался с генералами, которые считают взрывы результатом атаки.