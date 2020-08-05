Z Архив новостей новости
5 0 6 3
06:33, 05 августа 2020

Американские военные вопреки мнению президента Дональда Трампа не считают взрыв в Бейруте нападением

Источники телеканала CNN в Пентагоне говорят, что до сих пор не было никаких признаков того, что случившееся в ливанской столице является атакой. Они также затруднились объяснить, что имел в виду глава Белого дома. Трамп утверждал, что общался с генералами, которые считают взрывы результатом атаки.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что отличает хорошую новость от плохой Итак. Польша считает необходимым прятать свои вооружения от России. Следовательно, эти вооружения предназначены против России, которую Польша считает своим врагом…

5 119 6 13375 29.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Высокий уровень союзных отношений Можете себе представить, что, например, накануне выборов в Канаде, власти этой страны задержали группу американских коммандос, объявив, что США готовились организовать в этой стране беспорядки?..

5 111 6 15999 29.07
Блоги

Владимир Осин адвокат

Путин должен уйти, а что взамен? Какой смысл бороться за права и свободы, если нет борьбы за установление власти Конституции?..

5 65 6 9492 01.08
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

«А что, если б мы победили?» Возможно, я ошибаюсь, но у меня иной раз складывается такое впечатление, что у ниспровергателей нынешних устоев не более четкое представление о том, как они будут строить ту самую прекрасную Россию будущего…

5 75 6 11804 31.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Выборы не перенесет, но результаты не признает: что стоит за скандальными заявлениями Трампа Сценарий, при котором военные будут (если будут) насильно извлекать Трампа из Белого Дома, все больше и больше выглядит как очень вероятный…

5 307 6 50112 31.07
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка: Влево, влево, еще левей! Живущие в Соединенных Штатах выходцы из России, что прошли в свое время через горнило коммунистической власти, с ужасом смотрят на то, что происходит вокруг…

5 413 6 69765 03.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Сталинские палачи: невиновны и анонимны За двадцать путинских лет общество разучилось задавать вопросы, потеряло преемственность в запросе исторической справедливости. Ну, кому сейчас интересен Сталин!..

5 166 6 29696 30.07
Голосование
Во вчерашнем инциденте в парке Горького вы поддерживаете…
5 54 6 10077 03.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Уголовка против Галяминой нужна, чтобы не дать ей баллотироваться Точно так же можно закрыть дорогу на выборы другим политикам и активистам, дав им сперва административные штрафы за пикеты или митинги, а потом вменив «дадинскую» статью…

5 67 6 13450 01.08
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Наденут Трампу наручники? Следует ожидать снова протесты и массовые беспорядки во многих городах США. Опять будут бушевать по стране насилие, мародерство, новая вспышка коронавируса и, возможно, ещё одно обострение расовых конфликтов и раздрая..

5 146 6 29206 02.08
Блоги

Алексей Мельников публицист

Беги, беззаконие, беги Своими действиями они показали, что опасность ковида для них только предлог для того, чтобы препятствовать гражданам публично, на улицах города, выражать свое протестное мнение…

5 46 6 10006 03.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ожидания россиян — наваристый школьный борщ и переезд Столицы? Я с ужасом и надеждой смотрю на Хабаровск, что он изменит или расшатает в стране. Я понимаю, что ту жизнь, когда воровать государственную собственность было преступлением, уже не вернуть, но перемены нужны…

5 236 6 52074 03.08
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Правь, пока в тренде Наблюдая за развитием событий в современном мире, я в очередной раз понимаю: впервые мы столкнулись с поведением общества, которое плохо поддается контролю и управлению…

5 40 6 10112 03.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Дочь солдата У них есть деньги на все. На бессмысленные парады на земле, на воде и в воздухе, на храм Вооруженных Сил, на мультфильмы о ракетах. Но у них нет денег, чтобы спасти ребенка своего солдата!..

5 225 6 57012 29.07
Блоги

Официальный ответ Центра общественных связей ФСБ РФ на запрос Союза журналистов России »…инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности»...

5 34 6 8690 03.08
Блоги

Алексей Нечаев основатель партии «Новые люди»

Хабаровску нужен не партийный, а местный губернатор Если новый губернатор не будет столичным варягом и сможет предложить решение хотя бы этих пяти проблем, то хабаровчане проникнутся к нему уважением. Не меньшим, чем к Фургалу…

5 89 6 23191 29.07

Популярное за неделю

Новости

Селитра, которая взорвалась в порту Бейрута, была конфискована на судне, принадлежавшего российскому бизнесмену Как передает ливанский телеканал LBCI, груз находился на борту корабля Rhosus

5 9 6 4092
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта. А я неоднократно наблюдал, как ведут себя во всех сложных и корявых ситуациях силовики…

5 76 6 136594 29.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Во вчерашнем инциденте в парке Горького вы поддерживаете…
5 54 6 10067 03.08
Блоги

+ Новые подробности о бойцах ЧВК Вагнера, задержанных под Минском Новые подробности о бойцах ЧВК Вагнера, задержанных под Минском После появились предположения, что Беларусь — лишь транзитный пункт на пути отряда. Новые данные говорят о несостоятельности этой конспирологической версии…

5 178 6 171363 03.08
8читать ;смотреть
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Батька, похоже, был прав Батька, похоже, был прав Вагнеровцы договорились о переезде в Санаторий за сутки до того, как «опоздали» на самолет…

5 102 6 133160 04.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8660450
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4580551

Сегодня в эфире