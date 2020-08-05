Сотрудники ФБР провели обыски в американских офисах украинского предпринимателя Игоря Коломойского

Следственные действия в Майями и Кливленде проходили в рамках уголовного дела, которое год ведет прокуратура штата Огайо, передает телеканал CBS News. Никто из сотрудников компании Коломойского Optima Management задержан не был. По сведениям интернет-издания Daily Beast, украинского предпринимателя подозревают в финансовых преступлениях, в том числе отмывании денег. Сам Коломойский обвинения отвергает.