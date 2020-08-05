Президент США Дональд Трамп не собирается возвращать ограничения на экономическую деятельность из-за пандемии коронавируса. Он считает, что администрация теперь лучше понимает проблемы, которые связаны с пандемией, сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox Business. Трамп уверен, что до распространения новой инфекции экономика США сумела добиться рекордных результатов. По данным американского университета Джонса Хопкинса, общее число случаев коронавируса в Штатах приближается к 5 млн. Более 150 тысяч человек скончались.
2020-08-05T06:19:43+03:00
2020-08-05T06:19:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:19, 05 августа 2020
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