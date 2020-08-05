Сегодня возобновляются еврокубковые футбольные турниры, прерванные из-за пандемии коронавируса еще в марте

Первыми вернутся на поле участники Лиги Европы.

С 5 по 6 августа пройдут оставшиеся встречи 1⁄ 8 финала турнира. При этом победители пар «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» определятся в одной игре на нейтральном поле в Германии. Поскольку ранее первые матчи этих команд были перенесены из-за коронавируса. В остальных парах первые встречи успели провести, поэтому команды доиграют эту стадию по прежним правилам.

Розыгрыш Лиги Европы текущего сезона завершится в Германии. С четвертьфинальной стадии соревнования будут проводиться в формате «Финала восьми». Четвертьфиналы пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене 10-11 августа. Победитель Лиги Европы станет известен в Кельне 21 августа.

Изначально финал Лиги Европы должен был пройти в Гданьске. В итоге польский город примет сильнейшие команды турнира в следующем году.