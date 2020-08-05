Пенсионный фонд сегодня начнет выплаты единовременных пособий по 10 тысяч тем родителям, которые их еще не получили

Пенсионный фонд сегодня начнет перечисление выплат единовременных пособий по 10 тысяч рублей тем родителям, которые их еще не получили. Выплаты производились за июнь и июль, но до адресатов пока дошли только 90% средств.

Порядка 10% семей все еще не получили обещанные деньги. В ближайшее время ситуацию обещают исправить. О выплатах в июне и в июле для каждого российского ребенка в возрасте от 3 до 16 лет на фоне пандемии ранее объявил президент Владимир Путин. Большинство из тех, кто получил деньги подавали заявление через портал госуслуг. Но некоторые родители заявление так и не подали. В ПФР предположили, что речь может идти о россиянах, проживающих в удаленных регионах — в горных и северных районах страны, куда тяжело добраться и где может быть недоступна интернет-связь. Представители фонда намерены найти данных родителей и оформить для них сразу две выплаты по 10 тысяч рублей.

Пока еще не произведены все начисления за два первых летних месяца, петиция на портале Change.org c требованием о новой выплате за август набрала уже более 220 тысяч подписей.