Жертвами сильного взрыва в морском порту Бейрута стали почти 80 человек

Еще около 4 тысяч, по данным властей, получили ранения. В ливанской столице повреждения получили почти половина зданий, говорят в городской администрации. Один из очевидцев, Рита Ахмад рассказала, что в домах вылетели стекла, весь город после взрыва оказался в дыму.

Совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение более 2,5 тысяч тонн аммиачной селитры. Этот груз был конфискован на одном из кораблей несколько лет назад. Глава правительства заверил, что добьется привлечения к ответственности всех причастных к этой трагедии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, со ссылкой на своих военных экспертов, считает случившееся нападением.

Президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов в интервью «Эху» также не исключает версию использования взрывного устройства.

Филатов подчеркнул, что на имеющихся видео ракеты не видно, так что вряд ли это был удар с воздуха.

В свою очередь «Новая газета» пишет, что в одном из ангаров порта могло храниться оборудование для сборки ракет. Как сказали изданию источники в ливанских силовых структурах и в группировке «Хезболла», компоненты ракет были доставлены из Ирана.