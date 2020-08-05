Члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства обсудят результаты недавней проверки

Как говорили в Олимпийском комитете России, в деятельности РУСАДА найдены финансовые нарушения. Генеральный директор агентства Юрий Ганус претензии отвергал. Он считает, что Олимпийский комитет России пытается дискредитировать антидопинговое агентство. Первое после длительного перерыва заседание наблюдательного совета РУСАДА, как передает агентство ТАСС, будет проходить в формате видеоконференции.