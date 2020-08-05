Госкорпорация Роскосмос вернула с космодрома Байконур в Москву три ракеты «Протон»

Ранее у всех у них обнаружили бракованные комплектующие. Как рассказали агентству РИА Новости в госкомпании, одна из этих ракет уже отремонтирована, на ней в конце июля были успешно запущены телекоммуникационные спутники. Ранее в Роскосмосе говорили, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на заводе в Челябинской области.