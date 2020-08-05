Более ста торговых объектов были закрыты в Москве с мая за несоблюдение противоэпидемических требований

Почти в половине случаев речь идет о продуктовых магазинах, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора. Чаще всего применялся временный запрет. Но в трети случаев суды вынесли постановление о закрытии магазина на срок от недели до трех месяцев, рассказали в надзорном органе.
2020-08-05T05:04:00+03:00
2020-08-05T04:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 05 августа 2020
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