Более ста торговых объектов были закрыты в Москве с мая за несоблюдение противоэпидемических требований

Почти в половине случаев речь идет о продуктовых магазинах, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора. Чаще всего применялся временный запрет. Но в трети случаев суды вынесли постановление о закрытии магазина на срок от недели до трех месяцев, рассказали в надзорном органе.