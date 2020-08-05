Стычка мигрантов с сотрудниками российских силовых структур произошла в Самарской области у границы с Казахстаном

Как передает агентство «Интерфакс», граждане нескольких среднеазиатских стран проживали там в палаточном городке, в ожидании разрешения вернуться домой через территорию Казахстана. Всего там находятся почти 850 человек. По словам источника агентства, не дождавшись решения, они пытались прорваться на территорию Оренбургской области. Сотрудники силовых структур пресекли попытку. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что Росгвардия помогла восстановить порядок. В пресс-службе ведомства сказали агентству ТАСС, что стычку пресекли без вмешательства их сотрудников.