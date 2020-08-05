Селитра, которая взорвалась в порту Бейрута, была конфискована на судне, принадлежавшего российскому бизнесмену

Как передает ливанский телеканал LBCI, груз находился на борту корабля Rhosus. Его арестовали в сентябре 2014 года. Фактическим владельцем этого судна был предприниматель Игорь Гречушкин, так утверждали члены экипажа. Тем временем местный телеканал OTV передает, что ливанские спецслужбы еще 5 месяцев назад обращали внимание на опасность хранения селитры в порту Бейрута. Источники канала говорят, что предлагалось создать особые условия хранения или продать взрывчатые вещества. По последним данным, жертвами взрыва стали 78 человек, около 4 тысяч получили травмы. В городе повреждены почти половина зданий.