Шторм «Исайя» оставил без света почти 3 млн. человек на восточном побережье США

От непогоды пострадали жители всего атлантического побережья страны, начиная с Флориды, передает телеканал АВС. По предварительным данным, не менее 4 человек погибли. Власти зарегистрировали 21 торнадо на восточном побережье от Северной Каролины до Нью-Джерси.
2020-08-05T04:06:49+03:00
2020-08-05T04:06:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 05 августа 2020
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