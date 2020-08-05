Шторм «Исайя» оставил без света почти 3 млн. человек на восточном побережье США

От непогоды пострадали жители всего атлантического побережья страны, начиная с Флориды, передает телеканал АВС. По предварительным данным, не менее 4 человек погибли. Власти зарегистрировали 21 торнадо на восточном побережье от Северной Каролины до Нью-Джерси.