Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня вопрос о продлении домашнего ареста американскому инвестору Майклу Калви

На этом настаивает следствие. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok проходит по делу о растрате средств банка «Восточный». Суд также рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста другим фигурантам дела. Калви вины не признает, он считает уголовное преследование результатом корпоративного конфликта из-за контроля над банком.
2020-08-05T04:05:32+03:00
2020-08-05T04:05:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 05 августа 2020
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