Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня вопрос о продлении домашнего ареста американскому инвестору Майклу Калви

На этом настаивает следствие. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok проходит по делу о растрате средств банка «Восточный». Суд также рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста другим фигурантам дела. Калви вины не признает, он считает уголовное преследование результатом корпоративного конфликта из-за контроля над банком.