Взрыв в Бейруте, по данным местного телеканала LBCI, произошел во время сварки в ангаре, где хранилась селитра

Там чинили дверь, которая не запиралась. Через зазор можно было спокойно пробраться внутрь склада, рассказал источник телеканала. В результате из-за сварки вспыхнули взрывчатые вещества. Такую версию ЧП, по данным журналистов, обсуждал совет обороны Ливана. Премьер-министр страны Хасан Диаб заверил, что все виновные в случившейся трагедии будут привлечены к ответственности и понесут наказание.
2020-08-05T04:05:00+03:00
2020-08-05T04:05:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 05 августа 2020
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