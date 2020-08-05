Взрыв в Бейруте, по данным местного телеканала LBCI, произошел во время сварки в ангаре, где хранилась селитра

Там чинили дверь, которая не запиралась. Через зазор можно было спокойно пробраться внутрь склада, рассказал источник телеканала. В результате из-за сварки вспыхнули взрывчатые вещества. Такую версию ЧП, по данным журналистов, обсуждал совет обороны Ливана. Премьер-министр страны Хасан Диаб заверил, что все виновные в случившейся трагедии будут привлечены к ответственности и понесут наказание.