Высший Совет обороны Ливана объявил столицу страны районом бедствия

Также после мощного взрыва в морском порту Бейрута, в городе вводят на две недели режим чрезвычайного положения. По решению Совета создается специальная комиссия, которая займется расследованием случившегося. Комиссия должна будет в ближайшие пять дней представить доклад. По последним данным, в результате взрыва погибли 78 человек, почти 4 тысячи пострадали. По словам представителей МВД Ливана, в порту взорвался конфискованный несколько лет назад груз аммиачной селитры. На складе хранилось несколько тысяч тонн.