Мэрия Улан-Удэ, как пишет интернет-издание «Тайга.Инфо», хочет купить автобусы с цитатами Владимира Путина

Однако высказывания, которые хотят разместить на машинах, в выступлениях президента журналистам найти не удалось. Документы на закупку 4 десятков автобусов размещены на сайте госзакупок. Согласно конкурсным условиям, каждый автобус будет стоит более 4,5 млн. рублей. За покупку новых автобусов, как напоминает издание, жители бурятской столицы голосовали в рамках проекта «Народный бюджет». Однако при этим не говорилось, что на транспорт нанесут фамилию президента России.
2020-08-05T03:21:32+03:00
2020-08-05T03:21:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:21, 05 августа 2020
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