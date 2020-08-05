Корпорация Apple, как пишет американское интернет-издание Axios, рассматривает вопрос о покупке социальной сети TikTok

Официальный представитель компании это отрицает. Сейчас переговоры о покупке американского сегмента китайского видеосервиса ведет Microsoft. Между тем американские власти грозятся заблокировать приложение TikTok в США. Вашингтон полагает, что сервис может собирать данные о пользователях в интересах спецслужб КНР. Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение Microsoft или другой компании до 15 сентября.