Корпорация Apple, как пишет американское интернет-издание Axios, рассматривает вопрос о покупке социальной сети TikTok

Официальный представитель компании это отрицает. Сейчас переговоры о покупке американского сегмента китайского видеосервиса ведет Microsoft. Между тем американские власти грозятся заблокировать приложение TikTok в США. Вашингтон полагает, что сервис может собирать данные о пользователях в интересах спецслужб КНР. Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение Microsoft или другой компании до 15 сентября.
2020-08-05T03:09:13+03:00
2020-08-05T03:09:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:09, 05 августа 2020
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