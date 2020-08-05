Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о драке в Парке Горького на День ВДВ

Следствие просило поместить его в СИЗО. О задержании одного из предполагаемых участников потасовки бывших десантников с бойцами Росгвардии следователи говорили еще в понедельник. В результате стычки, как сообщалось, пострадали двое сотрудников силового ведомства. Источник агентства ТАСС рассказал, что причиной драки стало замечание росгвардейцев, которое они сделали бывшим десантникам в парке.
2020-08-05T03:08:02+03:00
2020-08-05T03:08:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 05 августа 2020
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