Немецкие врачи считают, что в стране уже началась вторая волна коронавируса, пишет газета Augsburger Allgemeine

По словам представителя одного из профсоюзов медиков, они фиксируют плавный рост заболеваемости. В то же время, он проходит медленнее, чем весной.

В департаменте здравоохранения Эстонии, как пишет местное интернет-издание Postimees, также говорят о начале второй волны. Причем, по словам чиновников, в основном случаи заболевания сейчас фиксируются среди молодежи.