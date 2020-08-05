Израиль предложил гуманитарную и медицинскую помощь Ливану после взрыва в Бейруте

Израильское руководство, как сказали в Иерусалиме, связалось с ливанским правительством по дипломатическим каналам и через международных посредников. Между двумя странами нет дипломатических отношений. В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнование в связи с трагедией в ливанской столице. А командование армией написало в твиттере вооруженных сил, что сейчас пришло время «отложить конфликт» с соседней страной.