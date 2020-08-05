Израиль предложил гуманитарную и медицинскую помощь Ливану после взрыва в Бейруте

Израильское руководство, как сказали в Иерусалиме, связалось с ливанским правительством по дипломатическим каналам и через международных посредников. Между двумя странами нет дипломатических отношений. В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнование в связи с трагедией в ливанской столице. А командование армией написало в твиттере вооруженных сил, что сейчас пришло время «отложить конфликт» с соседней страной.
2020-08-05T03:05:39+03:00
2020-08-05T03:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 05 августа 2020
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