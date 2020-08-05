Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 78

Почти 4 тысячи получили ранения, говорят в министерстве здравоохранения Ливана. Кроме того, многие числятся пропавшими без вести, говорят чиновники. По словам президента республики Мишеля Ауна, причиной мощного взрыва в порту столицы стали несколько тысяч тонн аммиачной селитры. Она несколько лет хранилась на складе после того, как ее конфисковали на одном из судов.