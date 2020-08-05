Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 78

Почти 4 тысячи получили ранения, говорят в министерстве здравоохранения Ливана. Кроме того, многие числятся пропавшими без вести, говорят чиновники. По словам президента республики Мишеля Ауна, причиной мощного взрыва в порту столицы стали несколько тысяч тонн аммиачной селитры. Она несколько лет хранилась на складе после того, как ее конфисковали на одном из судов.
2020-08-05T03:04:28+03:00
2020-08-05T03:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 05 августа 2020
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