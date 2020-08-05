Астероид размером с футбольное поле пролетит сегодня недалеко от Земли

Минимальное расстояние между нашей планетой и космическим объектом составит 13,2 млн. километров, рассказали в американском аэрокосмическом агентстве. Это в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

Эксперты NASA подсчитали, что в следующий раз астероид PQ1 пролетит вблизи Земли только в 2137 году. Его открыли 11 лет назад.