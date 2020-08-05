Нефть немного подорожала на торгах во вторник

Цена на сорт Brent поднималась до почти 44,5 долларов за баррель. Инвесторы, как передает агентство «Интерфакс», следят за обсуждением в американском Конгрессе нового пакета мер для стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, участники сделки о сокращении добычи перешли ко второму этапу, который предполагает частичное восстановление производства.
2020-08-05T02:07:21+03:00
2020-08-05T02:07:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 05 августа 2020
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