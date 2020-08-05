Российские наблюдатели не будут присутствовать на выборах президента Белоруссии

Как пояснила агентству ТАСС глава Центризбиркома России Элла Памфилова, они не получали официального приглашения от белорусских коллег. Кроме того, руководство комиссии не хочет ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих представителей из-за коронавируса. Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Накануне началось предварительное голосование.