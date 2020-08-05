В отставку уходит начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов, пишет газета «КоммерсантЪ»

По ее сведениям, высокопоставленный сотрудник спецслужбы покидает ведомство в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Источники издания утверждают, что публично на совещаниях руководство ФСБ не высказывало претензий к работе как самого генерал-лейтенанта юстиции, так и его подчиненных. Однако они были. В частности, коррупционный скандал, когда в вымогательстве взятки обвинили сразу двух следователей ФСБ.