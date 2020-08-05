В отставку уходит начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов, пишет газета «КоммерсантЪ»

По ее сведениям, высокопоставленный сотрудник спецслужбы покидает ведомство в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Источники издания утверждают, что публично на совещаниях руководство ФСБ не высказывало претензий к работе как самого генерал-лейтенанта юстиции, так и его подчиненных. Однако они были. В частности, коррупционный скандал, когда в вымогательстве взятки обвинили сразу двух следователей ФСБ.
2020-08-05T02:05:56+03:00
2020-08-05T02:05:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 05 августа 2020
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