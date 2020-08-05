Президент США Дональд Трамп считает произошедшее в Бейруте нападением

По словам главы Белого дома, он встречался с американскими генералами, и те предположили, что в морском порту ливанской столицы взорвалась бомба. Трамп также сказал, что Штаты предложили ливанскому руководству помощь. Президент назвал случившееся «чудовищной атакой». Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.