Президент США Дональд Трамп считает произошедшее в Бейруте нападением

По словам главы Белого дома, он встречался с американскими генералами, и те предположили, что в морском порту ливанской столицы взорвалась бомба. Трамп также сказал, что Штаты предложили ливанскому руководству помощь. Президент назвал случившееся «чудовищной атакой». Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.
2020-08-05T02:04:57+03:00
2020-08-05T02:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 05 августа 2020
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