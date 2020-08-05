Пресненский суд Москвы должен приступить сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела против Михаила Ефремова

Защита артиста в свою очередь намерена просить судью Елену Абрамову отложить слушания. Как пояснял ранее адвокат Эльман Пашаев, он не сможет сегодня присутствовать на заседании, поскольку занят в другом деле. Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. В начале июня автомобиль, за рулем которого находился артист, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в другую машину. Ее водитель скончался. Адвокат Пашаев ранее говорил, что его подзащитный вины не признает.