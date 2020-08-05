Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате США

Первенство должно пройти с 31 августа по 13 сентября. Вторая ракетка мира, Надаль объяснил свое решение опасениями из-за ситуации с коронавирусом. До этого из-за травмы колена от участия в US Open отказался Роджер Федерер. Таким образом на одном из турниров Большого шлема впервые за последние 20 лет не выступят два самых титулованных теннисиста мира.