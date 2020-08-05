Цена на золото поставила новый рекорд

Впервые за всю историю торгов тройская унция превысила отметку в 2000 долларов. Это произошло накануне на нью-йоркской бирже Comex. Таким образом с начала года золото подорожало почти на 30%. Аналитики говорят, что инвесторы рассматривают золото как защиту от инфляции и девальвации. До этого золото дорожало в 2011 году.
2020-08-05T01:06:25+03:00
2020-08-05T01:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 05 августа 2020
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