Цена на золото поставила новый рекорд

Впервые за всю историю торгов тройская унция превысила отметку в 2000 долларов. Это произошло накануне на нью-йоркской бирже Comex. Таким образом с начала года золото подорожало почти на 30%. Аналитики говорят, что инвесторы рассматривают золото как защиту от инфляции и девальвации. До этого золото дорожало в 2011 году.