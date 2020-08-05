Оборудование для сборки ракет хранилось в одном из ангаров бейрутского порта, пишет «Новая газета»

Об этом изданию рассказали источники в ливанских силовых структурах и в группировке «Хезболла». Компоненты этих ракет, по словам собеседника издания, были доставлены из Ирана. При этом причиной взрыва в порту Бейрута источники называют человеческий фактор. Газета отмечает, что трагедия произошла в весьма чувствительный для Ливана момент. Уже в пятницу специальный трибунал по Ливану при ООН должен вынести приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году. Обвинения предъявлены высокопоставленным членам «Хезболлы» и крупным сирийским чиновникам.