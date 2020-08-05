Причиной взрыва в порту Бейрута стали сварочные работы, передает ливанский телеканал LBC International

По словам его источника, там взорвались более 2,5 тысяч тонн селитры. Это был конфискованный контрабандный груз, который сняли с одного из судов несколько лет назад, говорят в силовых структурах. Взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение. Иорданские сейсмологи говорят, что по мощности взрыв был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.
2020-08-05T01:04:49+03:00
2020-08-05T02:21:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 05 августа 2020
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