Число жертв взрыва в Бейруте превысило 70 человек

Ранения получили почти 4 тысячи, рассказали в министерстве здравоохранения Ливана. Мощный взрыв прогремел накануне вечером в морском порту ливанской столицы. По данным властей, повреждения получили почти половина зданий в городе. Совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия. Премьер-министр страны Хасан Диаб считает, что необходимо ввести в городе режим чрезвычайного положения сроком на две недели.
2020-08-05T01:04:12+03:00
2020-08-05T02:21:28+03:00
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01:04, 05 августа 2020
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