Число жертв взрыва в Бейруте превысило 70 человек

Ранения получили почти 4 тысячи, рассказали в министерстве здравоохранения Ливана. Мощный взрыв прогремел накануне вечером в морском порту ливанской столицы. По данным властей, повреждения получили почти половина зданий в городе. Совет обороны Ливана объявил Бейрут районом стихийного бедствия. Премьер-министр страны Хасан Диаб считает, что необходимо ввести в городе режим чрезвычайного положения сроком на две недели.