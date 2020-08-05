Минюст потребовал наказать четырех адвокатов обвиняемого в госизмене Сафронова за отказ от подписки о неразглашении

Об этом сообщил ТАСС один из защитников советника главы Роскосмоса Иван Павлов. Его самого не пытаются привлечь к дисциплинарной ответственности, поскольку он адвокат из Петербурга. Дело касается Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Маликина и Олега Елисеева. Следователь составил акт по каждому из них с участием понятых. Сейчас это используется как повод для дисциплинарного преследования, — отметил Павлов. Он назвал это давлением на защиту и нарушением принципа открытости следствия.
2020-08-05T00:06:18+03:00
2020-08-05T00:06:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 05 августа 2020
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