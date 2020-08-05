Минюст потребовал наказать четырех адвокатов обвиняемого в госизмене Сафронова за отказ от подписки о неразглашении

Об этом сообщил ТАСС один из защитников советника главы Роскосмоса Иван Павлов. Его самого не пытаются привлечь к дисциплинарной ответственности, поскольку он адвокат из Петербурга. Дело касается Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Маликина и Олега Елисеева. Следователь составил акт по каждому из них с участием понятых. Сейчас это используется как повод для дисциплинарного преследования, — отметил Павлов. Он назвал это давлением на защиту и нарушением принципа открытости следствия.