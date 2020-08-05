В трех городах Белоруссии отменили несколько разрешенных предвыборных митингов кандидатов в президенты

Как сообщает интернет-издание Tut.by, Светлана Тихановская должна была во вторник встретиться с избирателями в Слуцке и Солигорске. В обоих городах власти внезапно устроили ремонт в местах, выделенных для митингов. Их отменили в последний момент. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», задержали более 20 человек.

Другой кандидат Андрей Дмитриев планировал провести предвыборные митинге в Полоцке и Лепеле. В одном месте начали перекладывать асфальт, в другом власти сообщили о прорыве канализации. «Коммунальщики подогнали машины и включили технику так, чтобы даже стоя рядом никто не слышал ничего», — сказал Дмитриев, добавив, что один митинг все равно провели.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.