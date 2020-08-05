Власти Ливана сообщают о быстром росте числа погибших после мощных взрывов в Бейруте

По последним данным Минздрава, жертвами стали 73 человека, еще свыше 3,5 тысяч пострадали.

Система здравоохранения Ливана, как сообщают местные издания столкнулась с коллапсом. Взрыв в порту Бейрута оказался такой силы, что нанес колоссальный ущерб, повредив или уничтожив здания на расстоянии нескольких километров, а его отголоски слышали даже на Кипре, в 250 километрах. В результате больницы оказались переполнены ранеными, их приходится везти на окраину Бейрута. И пострадавших все еще вызволяют из-под обломков зданий. Свою помощь уже предложили Евросоюз, в том числе отдельно некоторые его государства, США, Турция, а также Израиль, несмотря на отсутствие дипломатических отношений.

Официально власти пока осторожны в версиях причин взрыва, но ливанский телеканал LBC Internetional, ссылаясь на предварительные данные силовиков, утверждает, что сдетонировал груз более чем с 2,5 тысячами тонн аммиачной селитры. Якобы это произошло при сварочных работах по заделыванию отверстий, через которые могли пройти злоумышленники. Источники «Новой газеты», в свою очередь, утверждают, что взорвались компоненты точных ракет высокой дальности, предназначавшиеся радикальной группировке «Хезболла»(*). Она, к слову, отрицает, что склад, ставший эпицентром трагедии, ей принадлежит.

Сегодняшний день в Ливане объявлен днем траура. Бейрут, в свою очередь, объявлен районом стихийного бедствия.

(*)-группировка запрещена на территории РФ