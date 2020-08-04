Ураган в Самаре повалил более тридцати деревьев и повредил свыше двух десятков автомобилей

Опрокинуты остановочный павильон, торговая палата и рекламные конструкции, — сообщает пресс-служба областного главка МЧС. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Самарская область с начала недели оказалась во власти Каспийского циклона, который принес дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.