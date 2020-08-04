Власти Ливана подтвердили гибель более 50 человек в результате серии мощных взрывов в Бейруте

Свыше 3 тысяч пострадали. Об этом написал в «Твиттере» глава минздрава страны Хамад Хасан. По его словам, в числе раненых десятки медиков, не менее семи погибли. Министр не исключил, что число жертв и раненых может возрасти.

Как сообщает ливанское общество Красного Креста, его сотрудники не могут добраться до всех пострадавших, чтобы оказать им помощь.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сказал, что повреждена половина административного района города. Он сравнил случившееся с тем, что произошло в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Изначально в качестве причины взрыва называлась детонация пиротехники на складе. Однако позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что он мог быть вызван взрывоопасными материалами, конфискованными несколько лет назад. Источники телеканала LBCI сообщают, что речь идет о грузе нитрата натрия, который был конфискован с одного из кораблей более года назад и хранился на складе в порту.

Пожар на пиротехническом складе в столице Ливана мог быть маскировкой для взрывного устройства, считает президент союза «Офицеры группы Альфа». В таком случае, сказал Алексей Филатов «Эху Москвы», можно предположить, что причиной происшествия стал теракт. Алексей Филатов подчеркнул, что на имеющихся видео ракеты не видно, так что вряд ли это был удар с воздуха.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб пообещал, что виновные в случившемся понесут наказание. Однако сейчас, по его словам, время устранить последствия катастрофы, похоронить погибших и вылечить раненых. Он обратился с призывом о помощи ко всем братским и дружественным странам.