Белорусская армия заявила о всемерной поддержке действующего главы государства на президентских выборах

Как сообщается на сайте Минобороны, с предложением подписать такое обращение выступил координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО. В заявлении говорится о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии с целью дестабилизации обстановки. Эти попытки названы бесперспективными. Авторы обращения выражают уверенность в поддержке народом Белоруссии главы государства и его победе на предстоящих выборах.
2020-08-04T22:32:35+03:00
2020-08-04T22:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 04 августа 2020
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