Белорусская армия заявила о всемерной поддержке действующего главы государства на президентских выборах

Как сообщается на сайте Минобороны, с предложением подписать такое обращение выступил координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО. В заявлении говорится о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии с целью дестабилизации обстановки. Эти попытки названы бесперспективными. Авторы обращения выражают уверенность в поддержке народом Белоруссии главы государства и его победе на предстоящих выборах.