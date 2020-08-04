Власти Ливана подтверждает гибель 40 человек в результате серии мощных взрывов близ порта в Бейруте

Еще более 2,5 тысяч получили ранения и травмы. Об этом сообщил глава минздрава Хасан Хамад. Он не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Ливан попросил Всемирную организацию здравоохранения и Катар доставить медпомощь для пострадавших. В свою очередь, о готовности помочь уже заявили страны Евросоюза, Великобритания, Турция, Израиль и США. Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин, а также председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

Мощный взрыв прогремел этим вечером в районе морского порта Бейрута, неподалеку от базы ВМС Ливана. Он был настолько сильным, что его почувствовали даже на Кипре, который находится более чем в двухстах километрах. Иорданская сейсмологическая обсерватория сообщила, что мощность взрыва эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5. Точная причина случившегося пока неизвестна.

В МВД Ливана сообщили, что в порту взорвалась аммиачная селитра. Вместе с тем, как сообщили телеканалу «Аль-Маядин» в силовых структурах, «сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения». По некоторым данным, случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар и последовавший за ним взрыв.